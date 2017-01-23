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16:44, 23 января 2017 266

В Рязани откроется детский сад «Я люблю Монтессори»

В Рязани откроется детский сад «Я люблю Монтессори»

В среду, 1 февраля, в Рязани откроется единственный в Рязани детский сад, работающий по методике Монтессори и единственный билингвальный центр, где изучение предметов проводится на русском и английском языках — «Я люблю Монтессори», сообщили в пресс-релизе организации.

Детский сад будет работать с 8:00 до 20:00. Англоязычные занятия пройдут под руководством сертифицированного Монтессори-педагога, носителя языка. Также для малышей создадут группы краткосрочного пребывания и отдельные занятия, которые позволят еще более плавно войти в обучающий процесс.

Помимо основных занятий в детском саду откроют танцевальную, музыкальную и театральную студии, а также уроки изобразительного творчества, песочной анимации и кружок Робототехники — это более 100 часов развивающих занятий в месяц, уточнили в центре.

У педагогов центра высшее образование в областях клинической психологии и педагогики

«В детском центре работают только сертифицированные Монтесcори-педагоги, педагоги-психологи высшей и первой категории, клинические психологи по образованию. Современная система ранней диагностики способностей по отпечаткам пальцев и электронная система отчетности позволят родителю следить за развитием своего ребенка», — отметили в «Я люблю Монтессори».

Площадь сада 500 квадратных метров, большая закрытая территория, домашняя кухня, индивидуальное меню для детей аллергиков, ежедневный осмотр педиатра и высокий уровень защиты от вирусов — бактерицидные рециркуляторы в каждом классе.

Находится центр на улице Быстрецкой, дом №20, корпус 2 (около ТЦ «Круиз»).

Возможно записаться на бесплатную экскурсию для родителей или пробное занятие с ребенком по телефону: 515-077, а также ознакомиться с детским садом на странице «ВКонтакте», Instagram и Facebook.


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