Рязанские священники начали собирать подписи за исключение абортов из системы медстрахования

Рязанские священники начали собирать подписи за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом на своей странице в соцсети Facebook
Сбор подписей начали в поддержку предложений патриарха Рязанского и Михайловского Марка.
«Этим самым продолжен почин Пензенской и некоторых других епархий Русской Православной Церкви. Церковь, что и естественно для нее, действует в рамках благословения своего Предстоятеля. Знаменательно то, что это событие произошло в преддверии Международных образовательных Рождественских чтений», — говорится в сообщении.