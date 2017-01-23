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21:29, 23 января 2017 291
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Рязанские священники начали собирать подписи за исключение абортов из системы медстрахования

Рязанские священники начали собирать подписи за исключение абортов из системы медстрахования

Рязанские священники начали собирать подписи за вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель рязанского Центра охраны материнства и детства Виталий Рыбаков.

Сбор подписей начали в поддержку предложений патриарха Рязанского и Михайловского Марка.

«Этим самым продолжен почин Пензенской и некоторых других епархий Русской Православной Церкви. Церковь, что и естественно для нее, действует в рамках благословения своего Предстоятеля. Знаменательно то, что это событие произошло в преддверии Международных образовательных Рождественских чтений», — говорится в сообщении.


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