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13:21, 23 января 2017 442
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Рязанцев научат переходить дорогу

Рязанцев научат переходить дорогу

Рязанцев научат переходить дорогу. Рязанская область станет участником социальной кампании «Движение без опасности». Об этом особщает сайт МВД России.

Организаторы кампании разработали плакаты с инфографикой, которые объяснят участникам дорожного движения основные правила безопасности. Авторы инициативы надеются, что плакаты напомнят водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными, особенно там, где дорогу переходят дети.

Некоторые плакаты обращены к детям. Так, один и них рассказывает правила безопасного перехода:

Чтоб дорогу перейти, нужно переход найти;

Не надо стесняться — с водителем просто общаться;

Крайне обязательно вести себя внимательно;

Это не байки -- всем помогают световозвращайки;

Чтоб не поскользнуться, нужно правильно обуться;

На дороге малышам нужна помощь пап и мам.

Все советы проиллюстрировали и пояснили

Социальная кампания пройдет в феврале-марте в Рязанской, Ярославской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Костромской, Курганской и Свердловской областях, а также в Хакасии и Северной Осетии. Ее организовали Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности».


© RZN.info

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