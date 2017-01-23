Рязанцев научат переходить дорогу. Рязанская область станет участником социальной кампании «Движение без опасности». Об этом особщает
Организаторы кампании разработали плакаты с инфографикой, которые объяснят участникам дорожного движения основные правила безопасности. Авторы инициативы надеются, что плакаты напомнят водителям о необходимости быть особенно внимательными и осторожными, особенно там, где дорогу переходят дети.
Некоторые плакаты обращены к детям. Так, один и них рассказывает правила безопасного перехода:
Чтоб дорогу перейти, нужно переход найти;
Не надо стесняться — с водителем просто общаться;
Крайне обязательно вести себя внимательно;
Это не байки -- всем помогают световозвращайки;
Чтоб не поскользнуться, нужно правильно обуться;
На дороге малышам нужна помощь пап и мам.
Все советы проиллюстрировали и пояснили
Социальная кампания пройдет в феврале-марте в Рязанской, Ярославской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Костромской, Курганской и Свердловской областях, а также в Хакасии и Северной Осетии. Ее организовали Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков и экспертный центр «Движение без опасности».