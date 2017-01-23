Рязанца приговорили к двум годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма

В понедельник, 23 января, Московский окружной военный суд приговорил проживающего в Рязани уроженца Центральной Азии к двум годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщила
Суд установил, что осужденный разместил на своей странице «ВКонтакте» две информации, содержащие публичное оправдание терроризма.
При этом мужчина имел умысел, «направленный на публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, желая насильственного установления „халифата“ на территории Сирии и Ирака».
С учетом позиции гособвинения суд назначил наказание с отбыванием срока в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.