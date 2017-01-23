В Путятинском районе несовершеннолетнего рязанца оштрафовали за кражу с проникновением. Об этом сообщила
Известно, что в октябре 2015 года подсудимый вместе со своим знакомым проник в дом местной жительницы, откуда похитил два мобильника и оборудование для спутникового телевидения.
«После этого нарушитель покинул место преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Второго подозреваемого, который оставил себе большую часть украденного, объявили в розыск.
Суд согласился с доводами гособвинения, учел признания вины, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также несовершеннолетний возраст и состояние здоровья подсудимого и назначил наказание в виде штрафа.
Приговор суда не вступил в законную силу.