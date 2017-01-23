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18:04, 23 января 2017 361
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Несовершеннолетнего рязанца оштрафовали за кражу с проникновением

Несовершеннолетнего рязанца оштрафовали за кражу с проникновением

Фото: Pixabay.com

В Путятинском районе несовершеннолетнего рязанца оштрафовали за кражу с проникновением. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в октябре 2015 года подсудимый вместе со своим знакомым проник в дом местной жительницы, откуда похитил два мобильника и оборудование для спутникового телевидения.

«После этого нарушитель покинул место преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Второго подозреваемого, который оставил себе большую часть украденного, объявили в розыск.

Суд согласился с доводами гособвинения, учел признания вины, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также несовершеннолетний возраст и состояние здоровья подсудимого и назначил наказание в виде штрафа.

Приговор суда не вступил в законную силу.


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