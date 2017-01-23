Итоги конкурса на создание в Рязани парковок со шлагбаумами попытались оспорить в суде

Рязанское ООО «Приокский пассаж», не допущенное к конкурсу на создание закрытых платных парковок, попыталось оспорить его результаты. Иск поступил в областной арбитражный суд, указано в
Компания потребовала признать недействительными протокол оценок конкурсных заявок, сам конкурс и соглашение о создании парковок. Ответчиками заявлены мэрия, ее транспортное управление и победившее в конкурсе столичное ООО «МСП-Консалтинг».
Суд вернул иск. Он указал, что еще не истекли 30 дней, которые даны сторонам на мирное разрешение спора.
Напомним, «Приокский пассаж» не допустили к конкурсу, так как компания