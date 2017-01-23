Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:20, 23 января 2017 94
 0    0

Итоги конкурса на создание в Рязани парковок со шлагбаумами попытались оспорить в суде

Итоги конкурса на создание в Рязани парковок со шлагбаумами попытались оспорить в суде

Рязанское ООО «Приокский пассаж», не допущенное к конкурсу на создание закрытых платных парковок, попыталось оспорить его результаты. Иск поступил в областной арбитражный суд, указано в онлайн-картотеке.

Компания потребовала признать недействительными протокол оценок конкурсных заявок, сам конкурс и соглашение о создании парковок. Ответчиками заявлены мэрия, ее транспортное управление и победившее в конкурсе столичное ООО «МСП-Консалтинг».

Суд вернул иск. Он указал, что еще не истекли 30 дней, которые даны сторонам на мирное разрешение спора.

Напомним, «Приокский пассаж» не допустили к конкурсу, так как компания не прошила, не пронумеровала и не подписала документы. «МСП-Консалтинг» признали победителем как единственного участника с подходящей заявкой.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:20, 23 января 2017
Итоги конкурса на создание в Рязани парковок со шлагбаумами попытались оспорить в суде
15:56, 23 января 2017
Во вторник весь Касимов останется без воды на полдня
15:55, 23 января 2017
Во вторник на трех рязанских улицах отключат холодную воду
14:33, 23 января 2017
На улице Циолковского маршрутка столкнулась с «легковушкой». Видео
13:21, 23 января 2017
Рязанцев научат переходить дорогу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги

Сбербанк поможет легко оплатить коммунальные услуги 1

Сбербанк предлагает несколько вариантов оплаты жилищно-коммунальных услуг, которые придутся по вкусу практически всем категориям клиентов.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 51 589
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 36 377
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 530
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 23 313
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 21 301
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум