Аркадий Фомин вновь вошел в состав Генсовета «Единой России». Информация об этом появилась на
Новый состав Генсовета «Единой России» избрали в воскресенье, 22 января. В него вошел председатель Рязанской облдумы, секретарь Рязанского регионального отделения «Единой России».
«Один из принципов формирования нового состава Генсовета — это результаты региона на выборах в Государственную Думу седьмого созыва. Рязанская область получила результат выше среднего по стране, подтвердив доверие людей к „Единой России“, — отметил Аркадий Фомин. — Мне предоставлена возможность войти в состав Генсовета, хочу поблагодарить своих коллег за системную совместную работу, которая будет продолжена».
Лидер рязанских единороссов рассказал, что состав Генсовета обновился более чем на 50%. На 30% увеличилась квота для включения в состав представителей первичных и местных отделений.
«Новый состав Генсовета, в который вошли секретари первичных отделений, депутаты Госдумы, видные общественники, на мой взгляд, сможет эффективно реализовать те задачи, которые сегодня озвучил вновь избранный лидер нашей партии Дмитрий Медведев, продолжить работу над реализацией предвыборной программы партии и наших партийных проектов, линейка которых значительно расширилась», — заключил Аркадий Фомин.
Напомним, в 2016 году в Генсовет «Единой России» входили два представителя Рязанской области: Аркадий Фомин и Татьяна Баринова.