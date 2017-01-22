В суд передали дело об убийстве рязанца в кафе

Железнодорожный районный суд завершил расследование об убийстве рязанкой мужа в кафе в поселке Строитель. Дело передали в суд, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СК.
Напомним, инцидент
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Железнодорожный районный суд завершил расследование об убийстве рязанкой мужа в кафе в поселке Строитель. Дело передали в суд, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СК.
Напомним, инцидент
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