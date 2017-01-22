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14:16, 22 января 2017 38
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В США сотни тысяч людей вышли на «Женские марши» против Дональда Трампа. Фото

В США сотни тысяч людей вышли на «Женские марши» против Дональда Трампа. Фото

В Вашингтоне прошли «Женские марши» против Дональда Трампа. Организаторы изначально сообщали о 200 тысячах участников, пришли же около 500 тысяч человек, передает «Медуза».

По данным организации Woman’s March, марши прошли в 673 городах по всему миру, в них поучаствовали более 2,5 тысяч человек.

Одна из самых многочисленных демонстраций прошла в Лондоне, где к американскому посольству пришли 100 тысяч вместо 15 запланированных.

Марши, митинги и пикеты противниц Трампа состоялись также в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланде, и в десятках стран Европы.

Фото соцсети


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