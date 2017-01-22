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12:42, 22 января 2017 21
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Twitter по ошибке подписал полмиллиона пользователей на аккаунт Трампа

Twitter по ошибке подписал полмиллиона пользователей на аккаунт Трампа

Twitter по ошибке подписал около 560 тысяч пользователей на аккаунт Дональда Трампа. Ошибку признал генеральный директор сети микроблогов Джек дорси, передает ТАСС.

После инаугурации подписчики аккаунта POTUS44 (44th President of the United States, 44-й президент США) в результате сбоя системы автоматически оказались подписаны на официальную страницу американского лидера — POTUS (President of the United States, президент США). Ранее он принадлежал Бараку Обаме, но теперь закреплен за Трампом и все сообщения предыдущего главы государства удалили.

Ошибка также коснулась тех, кто решил отписаться от аккаунта, когда им владел Обама.

Как заявил Дорси, на данный момент все последствия сбоя устранили.

После инаугурации Трамп стал пользоваться официальным аккаунтом президента в Twitter, но продолжил публиковать сообщения и на своей личной страницы. Новый глава государства уделяет повышенное внимание общению со сторонниками во соцсетях.


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