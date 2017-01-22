Саакашвили обиделся на журналистов из-за фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook пожаловался на украинские СМИ за то, что они отказались осветить его приезд на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, передает «
«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями», — написал он.
Саакашвили подчеркнул, что он контактировал с членами команды Трампа в целях дальнейшего сотрудничества, а нежелательные снимки распространяют его враги.
«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся. Пусть продолжают разгонять „чернуху“, а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины. Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам», — отметил бывший губернатор.
К своему посту в соцсети Саакашвили добавил скриншот публикации СМИ Украины с заголовком: «Саакашвили — смотрел на инаугурацию из-за забора».
Фото Facebook