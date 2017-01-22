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18:52, 22 января 2017 731
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Саакашвили обиделся на журналистов из-за фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Саакашвили обиделся на журналистов из-за фото «в кустах» на инаугурации Трампа

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем Facebook пожаловался на украинские СМИ за то, что они отказались осветить его приезд на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, передает «РИА Новости».

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы. Бездари остаются бездарями», — написал он.

Саакашвили подчеркнул, что он контактировал с членами команды Трампа в целях дальнейшего сотрудничества, а нежелательные снимки распространяют его враги.

«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся. Пусть продолжают разгонять „чернуху“, а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины. Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам», — отметил бывший губернатор.

К своему посту в соцсети Саакашвили добавил скриншот публикации СМИ Украины с заголовком: «Саакашвили — смотрел на инаугурацию из-за забора».

Фото Facebook


© RZN.info

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