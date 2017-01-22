Рязанскому полицейскому вручили госнаграду за спасение утопающего

Рязанскому полицейскому Борису Почепцову вручили государственную награду «За спасение погибавших». Об этом сообщила
Награждение состоялось 20 января 2017 года. Капитана полиции, старшего инспектора комендантского отделения Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя наградил главный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО Владимир Сарафанов.
8 апреля 2016 года в деревне Пахотино Спасского района рязанец спас провалившегося под лед рыбака. Рискуя собой, он бросился в ледяную воду и вытащил тонувшего мужчину на берег при помощи веревки. Затем полицейский сообщил о случившемся в службу МЧС и до приезда медработников оказывал потерпевшему первую помощь.
Благодаря действиям капитана полиции Почепцова удалось избежать трагедии и рыбак остался жив. Свой поступок героическим рязанец не посчитал, поэтому коллегам о нем не рассказал.
О спасении человека руководству университета стало известно из письма жителей деревни Пахотино. Это уже не первый случай, когда сотрудник филиала спасает погибавшего.
Фото «Рязанские ведомости»