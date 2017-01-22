Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:35, 22 января 2017 254
 0    0

Рязанскому полицейскому вручили госнаграду за спасение утопающего

Рязанскому полицейскому вручили госнаграду за спасение утопающего

Рязанскому полицейскому Борису Почепцову вручили государственную награду «За спасение погибавших». Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Награждение состоялось 20 января 2017 года. Капитана полиции, старшего инспектора комендантского отделения Рязанского филиала Московского университета МВД России имени Кикотя наградил главный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО Владимир Сарафанов.

8 апреля 2016 года в деревне Пахотино Спасского района рязанец спас провалившегося под лед рыбака. Рискуя собой, он бросился в ледяную воду и вытащил тонувшего мужчину на берег при помощи веревки. Затем полицейский сообщил о случившемся в службу МЧС и до приезда медработников оказывал потерпевшему первую помощь.

Благодаря действиям капитана полиции Почепцова удалось избежать трагедии и рыбак остался жив. Свой поступок героическим рязанец не посчитал, поэтому коллегам о нем не рассказал.

О спасении человека руководству университета стало известно из письма жителей деревни Пахотино. Это уже не первый случай, когда сотрудник филиала спасает погибавшего.

Фото «Рязанские ведомости»


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:35, 22 января 2017
Рязанскому полицейскому вручили госнаграду за спасение утопающего
10:29, 22 января 2017
Рязанец на «Жигулях» устроил «дрифт» в Горроще. Видео
9:04, 22 января 2017
Рязанские ледовые мастера победили на российском конкурсе скульптур. Фото
20:05, 21 января 2017
В Москве на пути станции метро упал боец Росгвардии
18:15, 21 января 2017
За новогодние праздники интерактивный полигон «Мир Роботов» посетили 20 тысяч рязанцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги

Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги 2

Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 49 583
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 32 518
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 173
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 741
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 20 909
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум