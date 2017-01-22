Рязанская «Робошкола» объявила о новом наборе юных инженеров

Открытие интерактивного полигона «
«Робошкола» — это сеть клубов, где проводятся занятия по робототехнике, электронике, программированию микроконтроллеров, мобильных приложений и игр, 3D-моделированию и конструированию, сборке и настройке мультикоптеров. Это четыре направления, 30 секций и 16 занятий в каждой секции. «Благодаря собственной постоянно улучшаемой методике и команде практикующих инженеров преподавателей и наставников Робошкола стала настолько популярной, что занятия посетили более 1500 учеников», — отметили организаторы.
Занятия в «Робошколе» способствуют укреплению знаний по математике, физике, информатике и технологии на практике. На примере изучения моделей и простейших механизмов ребята лучше понимают устройство современной техники.
Занимаясь в «Робошколе», каждый ребенок может сделать собственное открытие: придумать полезное устройство, разработать его, продемонстрировать, объяснить и доказать важность своего изобретения.
Результаты своих достижений одаренные ребята регулярно демонстрируют на конкурсах и соревнованиях различного уровня: от региональных до всероссийских (ежегодные соревнования «РобоФест-Рязань», Всероссийский робототехнический фестиваль «Робофест», Всероссийская робототехническая олимпиада).Воспитанники «Робошколы» являются многократными победителями и призерами перечисленных выше мероприятий. Участие в соревнованиях усиливает желание ребят получать новые знания и развиваться дальше.
Помимо занятий для школьников, в «Робошколе» действует проектная лаборатория, куда может прийти любой желающий и реализовать свою самую смелую техническую идею. Подробности по телефону:511-175, на