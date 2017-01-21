Рязанцы спасли ребенка и пенсионерку из горящих домов

Житель Ряжска спас ребенка из горящего дома. Об этом пишет ИД «
14 января мужчина с женой ехали по городу и увидели дым из-под крыши одного из домов. Остановившись, поняли, что это пожар и вызвали спасателей. Сам рязанец решил проверить, есть ли кто в горящем доме.
«Работаю в газовом хозяйстве и знаю, что нет хуже беды, чем пожар. Дверь была закрыта изнутри, значит, там люди. Прислушался: кто-то как будто хрипит. Выбил дверь, смотрю, в дыму на полу лежит мальчик. Схватил его, вынес на свежий воздух. Очистил ему дыхательные пути, проверил пульс, убедился, что он жив. Жена на руках перенесла пацана в дом к соседям. Тут же прибыл пожарный расчет, начали тушить огонь, вынесли 23-летнего дядю мальчика. Скорая увезла пострадавших. Буквально следом в панике прибежала мать ребенка, которая отлучалась по своим делам. Гляжу, переживает сильно, да еще беременная, не дай Бог, с ней что-нибудь случится! Сажаю ее в свою машину и везу в больницу, куда мальчика отправили. Так что, на семейное торжество явились мы с опозданием. Но причина была очень уважительная», — рассказал мужчина.
12 января, также в Ряжске, произошел пожар на улице Колхозной. Находившийся по соседству мужчина бросился проверить, что происходит, и увидел на полу террасы пожилую женщину 89 лет. Рязанец вовремя спас ее, жизни пенсионерки сейчас ничего не угрожает.
Фото ИД «