«Разрубило пополам». На Северной окружной иномарка протаранила столб

На Северной окружной, возле ТЦ «Круиз» иномарка протаранила столб. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».
«Машину разрубило пополам (видимо о столб). Около
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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На Северной окружной, возле ТЦ «Круиз» иномарка протаранила столб. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».
«Машину разрубило пополам (видимо о столб). Около
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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