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9:14, 21 января 2017 321
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«Разрубило пополам». На Северной окружной иномарка протаранила столб

«Разрубило пополам». На Северной окружной иномарка протаранила столб

На Северной окружной, возле ТЦ «Круиз» иномарка протаранила столб. Об этом сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте».

«Машину разрубило пополам (видимо о столб). Около 3:00—4:00 утра. В 5:00 -грузили на эвакуатор», — отметил автор поста.

Обстоятельства произошедшего уточняются.


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