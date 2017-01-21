Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост через зимнюю Оку. Видео

Российские инженерные войска впервые за 30 лет навели мост через реку в зимних условиях. Масштабные учения приурочены ко дню инженерных войск, который отмечается 21 января. Об этом сообщает сайт «
Мост, способный пропускать технику массой до 60 тонн, навел 3-й понтонно-мостовой батальон 28-й понтонно-мостовой бригады.
После наведения переправы саперы подорвали кромку льда по периметру, и мост встал на реку под собственным весом. Общая длина моста превысила 100 метров, а толщина льда составляла около полуметра.
Мост, способный пропускать технику массой до 60 тонн, навел 3-й понтонно-мостовой батальон 28-й понтонно-мостовой бригады. В учениях участвовали более 100 военнослужащих, а также 30 единиц техники. Для наведения переправы использовался понтонно-мостовой парк ПМП-2005М. Грузоподъемность моста составляет до 120 тонн, а ширина проезжей части достигает 14 метров. При этом на работу по наведению тратится до часа.
«Опыта по зимним переправам пока нет, так что сейчас мы, можно сказать, заново учимся всему. Что-то получается, что-то не очень. Мы делаем выводы. В любом случае понтонеры действуют по ситуации: разный берег, разная глубина, разный грунт. Поэтому решение зачастую принимается на месте», — рассказал подполковник Дмитрий Третьяков, командир третьего понтонно-мостового батальона 28-й понтонно-мостовой бригады.