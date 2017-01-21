Аналитики представили ТОП-10 самых скачиваемых в России приложений за 2016 год. По итогам, приложение WhatsApp стало самым скачиваемым в AppStore и Google Play, пишет газета «
Аналитики App Annie также подсчитали, что в мире программа оказалась на втором месте, первое занял Facebook. В России же Facebook не вошел в ТОП-10.
«ВКонтакте» оказалось на втором месте по количеству скачиваний. Тройку лидеров замкнул мессенджер Viber. В десятку самых скачиваемых в мире приложение не попало.
На четвертом месте — приложение для управления личными финансами «Сбербанк онлайн». Пятое — у соцсети «Одноклассники». Instagram занял шестую строчку по количеству скачиваний в России.
Приложение AliExpress оказалось на седьмом месте, Avito — на восьмом. Skype занял девятое место в России, в ТОП-10 мировых загрузок приложение не попало.
Замкнуло десятку приложение для покупок и поиска объявлений в интернете — «Юла».