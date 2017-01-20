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8:40, 20 января 2017 1 227
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В этом году рязанские детские сады расширят на 150 мест

В этом году рязанские детские сады расширят на 150 мест

В 2017 году в Рязани создадут 150 дополнительных мест в детских садах. Число указано в проекте постановления областного правительства о субсидиях муниципалитетам на эту цель. Документ размещен на сайте органа власти.

Согласно ему, места создадут в действующих учреждениях за счет «внутреннего резерва помещений». Субсидия городу составит 7,5 миллиона рублей.

Таким же способом по 20 новых мест создадут в Ряжском, Рязанском и Сасовском районах, каждый получит по миллиону. Кроме того, Ряжскому дадут 8 млн на покупку помещений для организации детского сада на 153 места.


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