В этом году рязанские детские сады расширят на 150 мест

В 2017 году в Рязани создадут 150 дополнительных мест в детских садах. Число указано в проекте постановления областного правительства о субсидиях муниципалитетам на эту цель. Документ размещен на
Согласно ему, места создадут в действующих учреждениях за счет «внутреннего резерва помещений». Субсидия городу составит 7,5 миллиона рублей.
Таким же способом по 20 новых мест создадут в Ряжском, Рязанском и Сасовском районах, каждый получит по миллиону. Кроме того, Ряжскому дадут 8 млн на покупку помещений для организации детского сада на 153 места.