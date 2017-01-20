Сотрудники рязанской больницы для осужденных навестили семью погибшего героя

Коллектив больницы для осужденных УФСИН России по Рязанской области и начальник учреждения подполковник внутренней службы Юлия Назарова навестили семью Александра Морозова, погибшего при исполнении служебных обязанностей и посмертно награжденного Орденом Мужества. Об этом
Мать Александра Морозова угостила сослуживцев сына свежеиспеченными пирогами, а отец прочитал им свои стихи. Отмечается, что Галина и Михаил Морозовы всегда с удовольствием принимают участие в жизни больницы для осужденных и стараются бывать на всех значимых мероприятиях.
Фото УФСИН России по Рязанской области