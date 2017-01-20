Сергей Филимонов стал «Почетным читателем» библиотеки имени Горького

Вице-губернатор Сергей Филимонов стал «Почетным читателем» рязанской библиотеки имени Горького. Звание ему присвоили на 159-летии учреждения, которое праздновали в четверг, 19 января.
Поздравляя работников, Филимонов отметил эффективную многостороннюю деятельность библиотеки.
«Она успешно выполняет свою главную задачу — сохраняет и развивает любовь к книге, является в этом деле образцом для других учреждений сферы», — подчеркнул вице-губернатор.
Он пожелал коллективу «Горьковки» профессиональных успехов, благодарных читателей и реализации намеченных планов.
«Почетными читателями» библиотеки также стали Александр Агарев, Людмила Анисарова, Ольга Воронова и Тамара Демко.
Фото с сайта библиотеки