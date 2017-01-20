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14:21, 20 января 2017 1 351
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Рязанцы стали вдвое больше нарушать ПДД — полиция 5

Рязанцы стали вдвое больше нарушать ПДД — полиция

За год в Рязанской области вдвое возросло число нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник штаба регионального УМВД по области Андрей Краснов на заседании коллегии, которое прошло в пятницу, 20 января.

«В течение 2016 года к административной ответственности привлекли 1,2 миллиона нарушителей, что больше в два раза уровня прошлого года», — отметил Краснов.

На территории области задержали 630 водителей, которые сели за руль пьяными не в первый раз. 624 таких дела уже направили в суд.

В регионе на 14% снизилось общее число ДТП, погибших — на 13%. Число пострадавших уменьшилось на 12%.

Начальник штаба подчеркнул, что время ожидания граждан в очереди на получение госуслуги в ГИБДД составляет не более 11 минут при нормативе в 15.

«Необходимо продолжать работу по снижению аварийности на улицах города и региона», — добавил он.

Зампред областного правительства Алексей Тюменев отметил позитивную динамику, которая появилась благодаря фото и видеофиксации, улучшению качества дорожного покрытия, установке тросовых ограждений, освещения населенных пунктов и ряду других мер.

«Мы продолжим делать дороги комфортнее и безопаснее», — заявил Тюменев.


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