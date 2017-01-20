Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:24, 20 января 2017 418
 0    0

Основатель «Тинькофф Банка» запретил работникам есть дольше одного часа в день

Основатель «Тинькофф Банка» запретил работникам есть дольше одного часа в день

Основатель"Тинькофф Банка" запретил работникам есть дольше одного часа в день. Олег Тиньков потребовал, чтобы работники не «воровали время» акционеров на кофе и перекуры.

Письмо Тинькова от 19 января опубликовал ресурс sql.ru.

«Коллеги, я вижу, вы расслабились?! Напоминаю, что приём пищи (ака обед) у нас предусмотрен ОДИН раз и составляет один час. Здоровые люди не кушают 2/¾ раза в день. Даже если это в сумме составляет один час, в чем я очень сомневаюсь. Если вы больны — здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед! Надеюсь, что отныне в столовых буду видеть вас только между 12 и 16 часами. Также требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет, помимо того, что вы воруете мое время у меня и акционеров, вы убиваете свое здоровье», — написал основатель «Тинькофф Банка».

Работодатель предложил своим сотрудникам проводить «сэкономленное время» в Tinkoff Sport и других спортивных клубах.

«Тинькофф Банк» подтвердил изданию vc.ru подлинность письма. Представители банка пояснили, что оно адресовано тем, кто «злоупотребляет гибким рабочим графиком».

«У нас гибкий рабочий график: можно приходить (и, соответственно, уходить) пораньше или попозже. Мы понимаем, что люди устроены по-разному (кто-то продуктивнее работает с утра, кто-то наоборот — вечером), стараемся идти навстречу и ожидаем от сотрудников такого же уважения к нашему внутреннему распорядку. Можно заниматься спортом в любое удобное время (спортзал открыт с 7 утра до 11 вечера, в том числе по выходным). Однако если сотрудники занимаются днем, то просто дорабатывают это время и позже уходят с работы. Письмо было адресовано в первую очередь тем, кто злоупотребляет этим временем и гибким рабочим графиком», — отметил представитель «Тинькофф Банка» в разговоре с изданием.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:11, 20 января 2017
Жителя Брянска задержали в Тамбове за кражу шуб в Рязани
16:47, 20 января 2017
В Рязани сняли с продажи 69 нечипированных шуб
16:24, 20 января 2017
Основатель «Тинькофф Банка» запретил работникам есть дольше одного часа в день
16:04, 20 января 2017
Убийца рязанского грибника заплатит его выжившей жене несколько миллионов
14:52, 20 января 2017
На окраине Рязани избили и ограбили пенсионерку. Видео
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 46 114
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
12:22, 7 января 2017 31 957
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
10:45, 19 января 2017 28 889
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 24 298
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 21 745
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум