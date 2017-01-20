Основатель"Тинькофф Банка" запретил работникам есть дольше одного часа в день. Олег Тиньков потребовал, чтобы работники не «воровали время» акционеров на кофе и перекуры.

Письмо Тинькова от 19 января опубликовал ресурс sql.ru .

«Коллеги, я вижу, вы расслабились?! Напоминаю, что приём пищи (ака обед) у нас предусмотрен ОДИН раз и составляет один час. Здоровые люди не кушают 2/¾ раза в день. Даже если это в сумме составляет один час, в чем я очень сомневаюсь. Если вы больны — здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы вперед! Надеюсь, что отныне в столовых буду видеть вас только между 12 и 16 часами. Также требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет, помимо того, что вы воруете мое время у меня и акционеров, вы убиваете свое здоровье», — написал основатель «Тинькофф Банка».

Работодатель предложил своим сотрудникам проводить «сэкономленное время» в Tinkoff Sport и других спортивных клубах.

«Тинькофф Банк» подтвердил изданию vc.ru подлинность письма. Представители банка пояснили, что оно адресовано тем, кто «злоупотребляет гибким рабочим графиком».

«У нас гибкий рабочий график: можно приходить (и, соответственно, уходить) пораньше или попозже. Мы понимаем, что люди устроены по-разному (кто-то продуктивнее работает с утра, кто-то наоборот — вечером), стараемся идти навстречу и ожидаем от сотрудников такого же уважения к нашему внутреннему распорядку. Можно заниматься спортом в любое удобное время (спортзал открыт с 7 утра до 11 вечера, в том числе по выходным). Однако если сотрудники занимаются днем, то просто дорабатывают это время и позже уходят с работы. Письмо было адресовано в первую очередь тем, кто злоупотребляет этим временем и гибким рабочим графиком», — отметил представитель «Тинькофф Банка» в разговоре с изданием.