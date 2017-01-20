Около ста миллионов автомобилей отзовут из-за бракованных подушек безопасности компании Takata. Об этом сообщает
Из-за дефекта подушек безопасности Takata с 2006 года погибли 12 человек, еще 180 человек пострадали. Компания согласилась выплатить миллиард долларов: пострадавшие получат 125 миллионов долларов, автопроизводители — 850 миллионов долларов. Еще 25 миллионов долларов штрафа компания отдаст за поставку некачественных компонентов.
Ремонтировать автомобили придется 13 производителям: компаниям Honda, Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Daimler, Dodge, Ferrari, Fisker, Ford, GMC, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota и Volkswagen.
Отзыв автомобилей из-за неисправности подушек Takata станет самой крупной сервисной кампанией в истории автомобилестроения. Второй по величине отзыв проводила компания Ford в 1980 году. Тогда на ремонт отправили 21 миллион автомобилей из-за того, что в них коробки передач самостоятельно переключались из положения P (паркинг) в R (задний ход).