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8:25, 20 января 2017 1 807
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Мэрия не разрешила рынку в Торговом городке продолжить работу

Мэрия не разрешила рынку в Торговом городке продолжить работу

Мэрия не продлила ООО «Агро-Рязань» разрешение на организацию сельскохозяйственного рынка в Торговом городке. Постановление об отказе размещено на сайте органа власти.

Чиновники сослались на федеральный закон о розничных рынках. Он предусматривает три основания для отказа: отсутствие у заявителя права на недвижимость на территории рынка, несоответствие места или типа рынка областному плану, нарушение требований к заявлению, в том числе подача недостоверных сведений.

Действие имевшегося у «Агро-Рязань» разрешения истекло 1 января 2017 года.

Напомним, в мае 2016 года мэрия объявляла о планах закрыть рынок в Торговом городке из-за несоответствия требованиям и невозможности построить новое здание.


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