Мэрия не разрешила рынку в Торговом городке продолжить работу

Мэрия не продлила ООО «Агро-Рязань» разрешение на организацию сельскохозяйственного рынка в Торговом городке. Постановление об отказе размещено на
Чиновники сослались на федеральный закон о розничных рынках. Он предусматривает три основания для отказа: отсутствие у заявителя права на недвижимость на территории рынка, несоответствие места или типа рынка областному плану, нарушение требований к заявлению, в том числе подача недостоверных сведений.
Действие имевшегося у «Агро-Рязань» разрешения
Напомним, в мае 2016 года мэрия объявляла о планах