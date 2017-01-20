Эксперты назвали причину самовозгорания Galaxy Note 7

Эксперты Samsung назвали причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, передает «
«Как и предполагалось, причина самовоспламенений крылась в аккумуляторах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых моделях батарея была слишком большой, что приводило к перегреву.
При этом брак обнаружили не только в аккумуляторах, производимых дочерней компанией Samsung, но и в тех, которые изготавливала гонконгская фирма Amperex Technology.
В расследовании участвовали представители Samsung, а также несколько сторонних компаний, которые выступали в качестве независимых экспертов.
Напомним, модель поступила в продажу в августе 2016 года. Через два месяца, после множественных случаев их самовозгорания, корпорация сначала остановила продажи, а потом полностью прекратила производство.