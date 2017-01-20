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20:20, 20 января 2017 279
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Эксперты назвали причину самовозгорания Galaxy Note 7

Эксперты назвали причину самовозгорания Galaxy Note 7

Фото: Pixabay.com

Эксперты Samsung назвали причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, передает «Лайф».

«Как и предполагалось, причина самовоспламенений крылась в аккумуляторах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых моделях батарея была слишком большой, что приводило к перегреву.

При этом брак обнаружили не только в аккумуляторах, производимых дочерней компанией Samsung, но и в тех, которые изготавливала гонконгская фирма Amperex Technology.

В расследовании участвовали представители Samsung, а также несколько сторонних компаний, которые выступали в качестве независимых экспертов.

Напомним, модель поступила в продажу в августе 2016 года. Через два месяца, после множественных случаев их самовозгорания, корпорация сначала остановила продажи, а потом полностью прекратила производство.


© RZN.info

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