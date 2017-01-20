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12:01, 20 января 2017 21
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Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев трех ДТП

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев трех ДТП

Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев трех ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

30 ноября 2016 года примерно в 9 часов 40 минут на улице Октябрьская автомобиль KIA наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.

12 января этого года примерно в 17 часов 40 на 185-ом километре дороги Москва-Челябинск столкнулись автомобили Renault и Daf. Водитель и пассажир Renault погибли.

14 января примерно в 8 часов 35 минут на 57-ом километре дороги Клепики-Рязани столкнулись Xonda и Renault. Погибли женщина-водитель автомобиля Xonda и пассажирка Renault. Еще двое детей и один взрослый пострадали.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным ДТП, просят обратиться по телефону: (4912) 25-65-59;

или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 212.


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