Автоинспекторы попросили откликнуться очевидцев трех ДТП. Об этом
30 ноября 2016 года примерно в 9 часов 40 минут на улице Октябрьская автомобиль KIA наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы.
12 января этого года примерно в 17 часов 40 на 185-ом километре дороги Москва-Челябинск столкнулись автомобили Renault и Daf. Водитель и пассажир Renault погибли.
14 января примерно в 8 часов 35 минут на 57-ом километре дороги Клепики-Рязани столкнулись Xonda и Renault. Погибли женщина-водитель автомобиля Xonda и пассажирка Renault. Еще двое детей и один взрослый пострадали.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным ДТП, просят обратиться по телефону: (4912) 25-65-59;
или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 212.