В Окском заповеднике семь повзрослевших стершат отделили от родителей. Родившихся в прошлом году птиц поселили вместе. Об этом сообщил
В природе птенцы стерхов живут с родителями всю зимовку. Взрослые птицы помогают молодым добывать корм до того момента, пока их клюв не окрепнет. В искусственно созданных условиях стершата могут питаться самостоятельно. Кроме этого, в вольерах родители воспринимают повзрослевших птенцов как соперников и нападают на них.
В питомнике птенцов поселяют в отдельный вольер за несколько месяцев до начала нового сезона размножения (в конце осени или начале зимы).
Фото сайт Окского заповедника