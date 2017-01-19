Рязанские полицейские разыскивают подозреваемую в краже элитного алкоголя

Рязанские полицейские разыскивают женщину, которая подозревается в краже несокльких бутылок элитного алкоголя в Касимове. Об этом сообщили в
Известно, что во вторник, 17 января, женщина похитила со стеллажа в супермаркете несколько бутылок алкогольных напитков и скрылась.
Приметы злоумышленницы: на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы темные ниже плеч.
Одета в синюю болоньевую куртку с капюшоном, черное платье и черные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят звонить по номерам: (02); (8-49131) 2-24-18; (8-49131) 4-45-45.