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21:49, 19 января 2017 407
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Ковалев поручил скорректировать работу по капремонту многоквартирных домов в области в 2017 году

Ковалев поручил скорректировать работу по капремонту многоквартирных домов в области в 2017 году

В четверг, 19 января губернатор Олег Ковале провел совещание по результатам работы фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году и основным задачам на 2017-2018 годы, сообщили на сайте правительства региона.

В совещании приняли участие зампред рязанского правительства Владимир Трушкин, зампред регионального правительства Алексей Тюменев, министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов, начальник областной государственной инспекции жилищного и строительного надзора Иван Миронов, временно исполняющая обязанности генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирного домов Рязанской области Марина Бондарева, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Вячеслав Макаров.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что с программой капремонта в 2016 году в целом область справилась. По ряду вопросов были приняты правильные решения, скорректировано законодательство — это дало возможность совершенствовать дальнейшую работу, в том числе в выборе подрядчиков, формировании подходов к проведению ремонта в целом. Тем не менее, были и проблемы, решить которые необходимо в ближайшее время.

Так, по словам губернатора, в программе 2017 года должен содержаться комплексный подход при проведении ремонтных работ. Кроме того, капремонт необходимо начинать в первую очередь в тех домах, которые особенно в нем нуждаются.


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