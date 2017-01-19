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19:53, 19 января 2017 458
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Facebook ограничил публикации канала RT за трансляцию последней пресс-конференции Обамы

Facebook ограничил публикации канала RT за трансляцию последней пресс-конференции Обамы

Последняя пресс-конференция уходящего президента США Барака Обамы смогла доставить неудобства российскому телеканалу RT. Социальная сеть Facebook ограничила публикации страницы телеканала, запретив публиковать посты с ссылками, фото и видео. Теперь страница сможет публиковать только текст, передает ТАСС.

«Нас заблокировали, когда мы передавали лайв-видео последней пресс-конференции Обамы. Такое происходит, например, потому что у других СМИ в их трансляциях попадаются такие же кадры и Facebook расценивает это как нарушение копирайта», — написали причину блокировки представители канала.

Ограничение снимут в 22:25 в субботу, 21 января, после церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.


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