Facebook ограничил публикации канала RT за трансляцию последней пресс-конференции Обамы

Последняя пресс-конференция уходящего президента США Барака Обамы смогла доставить неудобства российскому телеканалу RT. Социальная сеть Facebook ограничила публикации страницы телеканала, запретив публиковать посты с ссылками, фото и видео. Теперь страница сможет публиковать только текст, передает
«Нас заблокировали, когда мы передавали лайв-видео последней пресс-конференции Обамы. Такое происходит, например, потому что у других СМИ в их трансляциях попадаются такие же кадры и Facebook расценивает это как нарушение копирайта», — написали причину блокировки представители канала.
Ограничение снимут в 22:25 в субботу, 21 января, после церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.