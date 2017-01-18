Рособрнадзор опубликовал первые видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2017

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала первые видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2017. Ролики по химии и математике появились на
Серия будет состоять из 11 видеолекций. Руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов расскажут выпускникам о содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, а также ответят на вопросы школьников. Советами по сдаче ЕГЭ с одиннадцатиклассниками поделятся выпускники 2016 года, получившие на экзаменах высокие баллы.