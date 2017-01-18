Оплатить услуги ЖКХ без комиссии рязанцы могут в Живаго-банке

В связи с отменой приема «Почтой России» платежей за ЖКХ, с 18 января 2017 года Живаго-банк осуществляет прием платежей населения за коммунальные услуги в офисах и терминалах банка без комиссий.
«С начала года многие рязанцы столкнулись с отказом „Почты России“ принимать платежи за коммунальные услуги. Несмотря на то, что оплата услуг ЖКХ многими банками принимается через устройства самообслуживания без комиссии, для старшего поколения по-прежнему наиболее предпочтительным остается личное посещение пункта оплаты, будь это банк или киоск „КВЦ“. Пойдя навстречу потребностям наших клиентов, мы организовали прием платежей за коммунальные услуги в кассах банка бесплатно!» — сообщили в пресс-службе Живаго-банка.
Адреса офисов банка и терминалов самообслуживания можно узнать на