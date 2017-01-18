Момент взрыва автомобиля на улице Свободы попал на видео

Момент взрыва автомобиля Сузуки на улице Свободы попал на видео. Съемку с видеорегистратора опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте».
Напомним, инцидент
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Момент взрыва автомобиля Сузуки на улице Свободы попал на видео. Съемку с видеорегистратора опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте».
Напомним, инцидент
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