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21:24, 17 января 2017 1 799
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В среду в Рязани начнут отлавливать бездомных животных

В среду в Рязани начнут отлавливать бездомных животных

В среду, 18 января, в Рязани начнут отлавливать бездомных животных. Их оставят на передержку, где уже находится 203 беспризорника, сообщила служба по контролю за безнадзорными животными.

Работы проведу по следующим адресам:

  • площадь Мичурина;
  • улица Введенская;
  • улица Яхонтова;
  • улица Полевая;
  • улица Новослободская;
  • поселок Солотча;
  • 5-ый и 10-ый районы в Борках;
  • Шпалозавод;
  • улица Фирсова;
  • улица Военных автомобилистов;
  • проезд Яблочкова;
  • парк Уткина на улице Юннатов;
  • Музыкальное училище;
  • улицы Связи, Соколовская и площадь в Соколовке;
  • улица Новаторов;
  • улица Мервинская;
  • улица Советская;
  • Мервинский проезд;
  • улица Зубковой;
  • улица Белякова;
  • Водоканал;
  • улица Интернациональная, ОКБ;
  • улица Новоселов;
  • улица Бирюзова;
  • улица Костычева.

Рязанцев призвали будь внимательными не отпускать своих питомцев на улицу одних.

«Не препятствуйте работе ловцов, вы сможете навестить животных на передержке, оказать им помощь кормом или вещами для подстилок. Может быть, вы решите оформить опеку над животным», — отметили в службе.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 44-04-74.


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