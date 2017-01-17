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9:52, 17 января 2017 887
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В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли более 900 школ

В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли более 900 школ

В России из-за гриппа и ОРВИ закрыли более 900 школ. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «РИА Новости».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что грипп и ОРВИ охватили 52 региона. По ее словам, при этом практически во всех субъектах превышение эпидпорогов составляет не более 60%.

«С целью прерывания эпидпроцесса в организованных коллективах на второй неделе с учётом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников полностью закрыты 901 школа и 15 детских садов, а также 39 школ-интернатов», — рассказала Попова.


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