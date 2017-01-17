В ночь крещенских купаний до «Орешка» пустят два троллейбуса

В ночь крещенских купаний с площади Свободы до Орехового озера пустят два троллейбуса. Об этом сообщили на
Транспорт будет ходить с 22:00 18 января до 2:00 19-го с интервалом в 15 минут.
«Планируется, что в 23:30 начнется чин великого освящения воды, а после полуночи все желающие смогут окунуться в прорубь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дорогу к озеру расчистят, около него установят биотуалеты. На территории «Орешка» для рязанцев организуют торговлю, а также оборудуют отапливаемые палатки для обогрева и переодевания.
Кроме того, купающимся предложат бесплатный горячий чай.
Во это время будут дежурить бригады скорой помощи, полицейские и спасатели.