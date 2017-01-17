Рязанская область отказалась от крымской свинины

Рязанская область отказалась от свинины из Крыма. Постановление губернатора, принятое в рамках профилактики АЧС, официально опубликовали во вторник, 17 января.
Также под запретом остались живые свиньи, продукты свиноводства и корма из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Московской областей.
Сняли ограничения с товаров из Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.
Напомним, изначально запрет ввели 19 мая 2016 года