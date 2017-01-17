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14:51, 17 января 2017 908
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Рязанская область отказалась от крымской свинины

Рязанская область отказалась от крымской свинины

Фото: Pixabay.com

Рязанская область отказалась от свинины из Крыма. Постановление губернатора, принятое в рамках профилактики АЧС, официально опубликовали во вторник, 17 января.

Также под запретом остались живые свиньи, продукты свиноводства и корма из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Московской областей.

Сняли ограничения с товаров из Вологодской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

Напомним, изначально запрет ввели 19 мая 2016 года в отношении Орловской области. Впоследствии его срок несколько раз продлевали, а состав регионов менялся по мере выявления и ликвидации очагов болезни на их территории. В новой редакции длительность ограничений увеличилась с 240 до 300 дней.


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