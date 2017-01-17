По-княжески. Василий Фомин получил знак Олега Рязанского

Глава Шиловского района Василий Фомин удостоился знака Великого князя Олега Рязанского. Соответствующее распоряжение губернатора официально опубликовали во вторник, 17 января.
Согласно ему, Олег Ковалев присвоил чиновнику знак отличия за «исключительный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области».
Также опубликовали еще несколько распоряжений о наградах. В частности, председатель избиркома региона Владимир Грачев и президент Рязанской торгово-промышленной палаты, депутат облдумы Татьяна Гусева получат почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью».
Первого отметили за трудовые успехи, вторую — за вклад в развитие региона.
Фото с сайта администрации Шиловского района