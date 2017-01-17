Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:42, 17 января 2017 2 119
 1    0

Ковалев предложил привлечь рязанцев к уборке снега

Ковалев предложил привлечь рязанцев к уборке снега

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Олег Ковалев предложил управляющим компаниям и ТСЖ привлечь рязанцев к уборке снега. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Во вторник, 17 января, на заседании регионального правительства, губернатор отметил, что необходимо повышать качество уборки снега на улицах.

«Управляющим компаниям и ТСЖ по необходимости следует провести субботники с привлечением жильцов. Уверен, многие откликнутся, особенно если будут видеть, что со своей стороны управляющая компания активно в этом участвует», — сказал Ковалев.

По словам главы региона, нельзя допускать, чтобы при расчистке проезжей части оставались заваленными остановки, пешеходные переходы, подъезды к общественно значимым учреждениям. Ковалев обратил внимание на своевременный вывоз снега с улиц Рязани, уборку наледей и очистку крыш зданий от сосулек и снега.

«Министерству транспорта и автомобильных дорог, минстрою, министерству ТЭК и ЖКХ, инспекциям жилищного и строительного надзора в период обильных снегопадов необходимо переходить на усиленный режим работы вплоть до приведения всех объектов в нормальный вид», — отметил губернатор.


© RZN.info

Новости рубрики «Общество»
16:30, 17 января 2017
У рязанцев изъяли около 300 граммов гашиша и 30 таблеток экстази
15:41, 17 января 2017
В Рязани появится экологический киноклуб
15:39, 17 января 2017
За год в Рязанской области возбудили 16 уголовных дел в отношении врачей
15:15, 17 января 2017
На рязанском заводе снесли многотонную балку. Видео
14:58, 17 января 2017
Путин присвоил почетное звание завкафедрой РГУ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
«Прага» в Рязани: возвращение к классике

«Прага» в Рязани: возвращение к классике

Жилой комплекс «Прага» — перспективный проект, созданный профессиональными дизайнерами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:22, 7 января 2017 31 064
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 21 377
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
9:20, 10 января 2017 17 953
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
18:18, 8 января 2017 16 283
Ледяное царство. RZN.info публикует фоторепортаж замерзшей Рязани
15:47, 9 января 2017 15 570
Рязанка устроила подводную фотосессию в платье 7
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум