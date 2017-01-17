Ковалев предложил привлечь рязанцев к уборке снега

Олег Ковалев предложил управляющим компаниям и ТСЖ привлечь рязанцев к уборке снега. Об этом
Во вторник, 17 января, на заседании регионального правительства, губернатор отметил, что необходимо повышать качество уборки снега на улицах.
«Управляющим компаниям и ТСЖ по необходимости следует провести субботники с привлечением жильцов. Уверен, многие откликнутся, особенно если будут видеть, что со своей стороны управляющая компания активно в этом участвует», — сказал Ковалев.
По словам главы региона, нельзя допускать, чтобы при расчистке проезжей части оставались заваленными остановки, пешеходные переходы, подъезды к общественно значимым учреждениям. Ковалев обратил внимание на своевременный вывоз снега с улиц Рязани, уборку наледей и очистку крыш зданий от сосулек и снега.
«Министерству транспорта и автомобильных дорог, минстрою, министерству ТЭК и ЖКХ, инспекциям жилищного и строительного надзора в период обильных снегопадов необходимо переходить на усиленный режим работы вплоть до приведения всех объектов в нормальный вид», — отметил губернатор.