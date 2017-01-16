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9:07, 16 января 2017 666
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В МГУ откроется космический факультет

В МГУ откроется космический факультет

Фото: Pixabay.com

В этом году в МГУ откроется новый, 43-ий факультет — космических исследований. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий на Дне открытых дверей, передает ТАСС.

В университете будут готовить специалистов, в том числе для работы на космодроме «Восточный». Также студенты изучат «черные дыры» и поведение человека в невесомости. В сообщении говорится, что первые два курса учащихся ждет углубленное изучение фундаментальных предметов — математики, физики, химии, астрономии и биологии.

Также Садовничий отметил, что МГУ — единственный в мире университет, который может производить и запускать свои спутники на орбиту. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.


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