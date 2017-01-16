В МГУ откроется космический факультет

В этом году в МГУ откроется новый, 43-ий факультет — космических исследований. Об этом рассказал ректор вуза Виктор Садовничий на Дне открытых дверей, передает
В университете будут готовить специалистов, в том числе для работы на космодроме «Восточный». Также студенты изучат «черные дыры» и поведение человека в невесомости. В сообщении говорится, что первые два курса учащихся ждет углубленное изучение фундаментальных предметов — математики, физики, химии, астрономии и биологии.
Также Садовничий отметил, что МГУ — единственный в мире университет, который может производить и запускать свои спутники на орбиту. Аппараты изучают поверхность Земли. А получаемые с помощью спутников данные анализируют сами студенты и аспиранты.