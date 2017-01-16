Центробанк отозвал лицензию у «Булгар банка»

Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Булгар банка», передает
В сообщении говорится, что кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о представлении в Банк России отчетности, достоверно отражающей объем ее обязательств перед физическими лицами.
Кроме того, «Булгар банк» несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.
«Булгар банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов он на 1 декабря 2016 года занимал 447-е место в банковской системе России.