В Тамбовской области подросток зарубил топором всю семью

В поселке Сосновка Тамбовской области 17-летний подросток зарубил топором всю свою семью. Его жертвами стали три человека, сообщила
Инцидент произошел в субботу, 14 января.
По версии следствия, подросток «на фоне личной неприязни, вызванной семейными ссорами из-за бытовых вопросов, несколько раз ударил топором спящих родственников».
В результате 67-летняя бабушка подозреваемого и его 14-летняя сестра погибли на месте происшествия. 43-летнего отца нарушителя доставили в больницу, где он также скончался.
Отмечается, что мать мальчика умерла три года назад от рака.
Подростка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.