В Милославском районе открыли памятник тяжелоатлету Василию Алексееву. Фото

В Милославском районе открыли памятник тяжелоатлету, уроженцу Рязанской области Василию Алексееву. Об этом
Мероприятие прошло в субботу, 14 января. Открытие посвятили 75-летию знаменитого спортсмена. На торжество приехали первые лица Рязани, гости из Ростовской области, где жил и похоронен Василий Алексеев.
После открытия памятника прошли традиционные ежегодные зимние спортивные игры «Алексеевские забавы». В них приняли участие команды из Милославского, Кораблинского, Пронского, Сараевского, Ряжского, Александро-Невского районов и города Скопина. Для участников провели эстафету с колесом, соревнования по перетягиванию каната, конкурс «Стенка на стенку» и битва на бревне мешками с соломой. Закончились соревнования «25-ти тонным» конкурсом на перемещение тяжестей.
Выиграла команда Милославского района. Все участники получили благодарности, победители — кубки и грамоты спортивных игр.
Через час после окончания зимних игр в районном Доме культуры состоялся памятный вечер, посвященный великому спортсмену. На вечере показывали отрывки из документального фильма о Василии Алексееве. Также зрителям показали проект будущего Алексеевского парка.
Фото ИД «Пресса»