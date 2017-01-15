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15:29, 15 января 2017 272
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Средняя российская пенсия вырастет на 500 рублей в 2017 году

Средняя российская пенсия вырастет на 500 рублей в 2017 году

В 2017 году средняя пенсия в России вырастет на 500 рублей. Все страховые пенсии вырастут на 5,8%, сообщается на сайте Минтруда России.

На совещании Владимира Путина с членами правительства министр труда и социальной защиты Максим Топилин отметил, что в феврале будет проведена индексация страховых пенсий по фактической инфляции за прошлый год.

«С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4%. С 1 февраля на 5,4% будут проиндексированы все страховые пенсии», — отметил Топилин.

Кроме того, станут выше на 5,4% социальные пособия. К таким относятся ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, пособия при рождении детей, по уходу за детьми, другие виды социальной поддержки. Необходимые финансовые средства в бюджете предусмотрены.

Также Топилин заверил, что начались единовременные выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

«Я доложил Президенту о том, что мы приступили к выплате по 5 тыс. рублей. Вчера казначейство перечислило средства на счета Пенсионного фонда РФ, и Пенсионный фонд уже начал расчеты с банками и Почтой России. Уже вчера в первый день работы с этими средствами 4 млн пенсионеров получили по 5 тыс. рублей на свои счета в банковской системе», — сообщил Топилин.


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