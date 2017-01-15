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15:51, 15 января 2017 216
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На «Рождественских гуляньях» в Сасовском районе провели гонки на лошадях. Видео

На «Рождественских гуляньях» в Сасовском районе провели гонки на лошадях. Видео

В Устье Сасовского района провели вторые «Рождественские гулянья». Об этом пишет ИД «Пресса».

Мероприятие прошло в субботу, 14 января. На празднике водили хороводы, пели песни. Ключевым событием стали гонки и скачки на лошадях.

Фото ИД «Пресса»


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