На «Рождественских гуляньях» в Сасовском районе провели гонки на лошадях. Видео

В Устье Сасовского района провели вторые «Рождественские гулянья». Об этом
Мероприятие прошло в субботу, 14 января. На празднике водили хороводы, пели песни. Ключевым событием стали гонки и скачки на лошадях.
Фото ИД «Пресса»
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В Устье Сасовского района провели вторые «Рождественские гулянья». Об этом
Мероприятие прошло в субботу, 14 января. На празднике водили хороводы, пели песни. Ключевым событием стали гонки и скачки на лошадях.
Фото ИД «Пресса»
© RZN.info
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