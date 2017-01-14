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19:28, 14 января 2017 1 686
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Роспотребнадзор выступил против вейпов в России

Роспотребнадзор выступил против вейпов в России

Фото: Pixabay.com

Роспотребнадзор выступил против вейпов в России. В ведомстве призывали ввести законодательное регулирование электронных сигарет.

Отмечается, что в связи с введением запрета на курение табака в общественных местах, «в России активизировалось использование различных электронных систем доставки никотина или продуктов, не являющихся никотином».

Кроме того, Роспотребнадзор обратил внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение вейпов.

«Электросигареты могут вызвать никотиновую зависимость. Они популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них», — говорится в сообщении.


© RZN.info

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