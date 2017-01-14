Константин Эрнст ответил на петицию против надоевших новогодних огоньков, которая набрала 150 тысяч подписей. По его словам, «Первый канал» не изменит формат праздничных шоу, передает «
«Мы же не меняем салат на Новый год, и елочка стоит», — отметил руководитель канала.
При этом он признал, что претензии молодежной части аудитории справедливы. «За счет 20-летних исследований мы выяснили, что такие передачи смотрят зрители старше 45 лет. Можно сделать острорадикальный Новый год для молодых, но они же не смотрят телевизор в эту ночь», — пояснил Эрнст.
Он пообещал, что проведет опрос, чтобы определить 50 артистов, которых зрители хотели бы видеть на экранах в праздники.
Напомним, 2 января в сети появилась петиция, с помощью которой люди попросили Эрнста улучшить качество новогодних программ на «Первом канале».
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