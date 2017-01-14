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19:02, 14 января 2017 2 166
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Эрнст ответил на петицию против надоевших новогодних огоньков

Эрнст ответил на петицию против надоевших новогодних огоньков

Константин Эрнст ответил на петицию против надоевших новогодних огоньков, которая набрала 150 тысяч подписей. По его словам, «Первый канал» не изменит формат праздничных шоу, передает «РИА Новости».

«Мы же не меняем салат на Новый год, и елочка стоит», — отметил руководитель канала.

При этом он признал, что претензии молодежной части аудитории справедливы. «За счет 20-летних исследований мы выяснили, что такие передачи смотрят зрители старше 45 лет. Можно сделать острорадикальный Новый год для молодых, но они же не смотрят телевизор в эту ночь», — пояснил Эрнст.

Он пообещал, что проведет опрос, чтобы определить 50 артистов, которых зрители хотели бы видеть на экранах в праздники.

Напомним, 2 января в сети появилась петиция, с помощью которой люди попросили Эрнста улучшить качество новогодних программ на «Первом канале».

Фото с Википедии


© RZN.info

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