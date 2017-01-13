«Рязаньэнерго» предупредил о необходимости соблюдения охранных зон ЛЭП во время снегоуборочных работ

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предупредил водителей крупногабаритной техники о том, что несоблюдение правил электробезопасности вблизи энергообъектов при проведении снегоуборочных работ смертельно опасно.
«Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю может привести к фатальным последствиям. Выйдя из машины, водитель получит серьезную ожоговую траву или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если по неосторожности или необдуманности действий подобная ситуация все же возникла, важно знать: транспортное средство нельзя покидать ни в коем случае. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода не менее, чем на восемь метров)», — говорится в сообщении.
Также в филиале отметили, чтобы не подвергаться во время работы смертельному риску, важно соблюдать границы охранных зон ЛЭП, четко определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ — 2 метра, ВЛ 6-10 кВ — 10 метров, ВЛ 35 кВ — 15 метров, ВЛ 110 кВ — 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии одного метра в обе стороны от крайних кабелей.
Без письменного согласия предприятия, в ведении которого находятся электрические сети проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра, проведение каких-либо работ незаконно и категорически запрещено. Если в результате несанкционированных действий произошло повреждение электрооборудования и нарушение нормальной работы объектов электросетевого хозяйства, виновные в этом могут быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке.
Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по единому бесплатному номеру контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 или в производственные отделения и районные подразделения филиала «Рязаньэнерго».