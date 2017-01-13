Раскрываемость убийств в Рязанской области превысила 95%

В 2016 году рязанские следователи раскрыли 95,2% убийств. Об этом сообщил
Всего за прошлый год сотрудники управления завершили расследование 711 уголовных дел, в том числе 60 — об убийствах, 27 — о повлекшем смерть причинении телесных повреждений, 45 — о коррупционных преступлениях.
Отдельно следователи отметили раскрытие 40 преступлений прошлых лет: «Во многом этому способствует возрастающий уровень оснащенности следственных органов криминалистической техникой. В распоряжении следователей находится самое современное и передовое оборудование, которое используется с большой эффективностью».
Ни по одному из дел управления суды не вынесли оправдательных приговоров, добавили в ведомстве.