Садовое товарищество выступило против строительства АЗС в Дягилеве. Публичные слушания по строительству заправки на Московском шоссе прошли в среду, 11 января. Гражданин Шешнев обратился за использованием под АЗС 14 021,9 квадратных метров, относящихся к зоне общественно-жилой застройки.
Как отметил докладчик, заправка будет удобна для рязанцев. Соседняя АЗС находится на противоположной стороне дороги и преграждается разделительной полосой. Со строительством новой заправки рязанцы смогут заправляться не выезжая из города. Также докладчик рассказал, что новая застройка не затронет садовые товарищества, которые находятся по-соседству. Территория заправки будет оборудована ливневой канализацией и озеленена, а для владельцев дачных участков построят асфальтированную дорогу.
Представители садового товарищества высказались против новой АЗС и строительства дороги, которая объединит дачные участки и заправку.
До начала слушаний в комиссию поступило 320 письменных обращений в поддержку. Всего зарегистрировалось 43 участника, девять участников высказались «против» использования территории под АЗС.
Заключение комиссии опубликует газета «Рязанские ведомости».